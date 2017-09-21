Каспарайтис сыграет в Высшей Лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе

44-летний хоккеист планирует провести несколько матчей в сезоне, чтобы лучше подготовиться к домашнему чемпионату мира. Каспарайтис прибудет в расположение команды примерно через месяц.

Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года, много лет играл в НХЛ. В сезоне-2009/2010 Каспарайтис завершил карьеру в составе клуба КХЛ СКА. После этого Каспарайтис пропустил три сезона, однако выразил желание сыграть за сборную Литвы, но для этого нужно было четыре года подряд играть в чемпионате Литвы. Для зачета было достаточно даже одного матча. В четырех сезонах хоккеист провёл семь матчей, и намерен сыграть на чемпионате мира в Каунасе в 2018 году в составе сборной Литвы.