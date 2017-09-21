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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/31076906/
21 сентября 2017, 10:59 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Каспарайтис сыграет в Высшей Лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис сыграет в Высшей Лиге Беларуси.

44-летний хоккеист планирует провести несколько матчей в сезоне, чтобы лучше подготовиться к домашнему чемпионату мира. Каспарайтис прибудет в расположение команды примерно через месяц.

Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года, много лет играл в НХЛ. В сезоне-2009/2010 Каспарайтис завершил карьеру в составе клуба КХЛ СКА. После этого Каспарайтис пропустил три сезона, однако выразил желание сыграть за сборную Литвы, но для этого нужно было четыре года подряд играть в чемпионате Литвы. Для зачета было достаточно даже одного матча. В четырех сезонах хоккеист провёл семь матчей, и намерен сыграть на чемпионате мира в Каунасе в 2018 году в составе сборной Литвы.
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