Хоккеисты «Немана» одержали уверенную победу над «Юностью» в полуфинале Кубка Салея

Минчанам пришлось отыгрываться в ходе поединка на «Чижовка-Арене». Хотя именно «Юность» усилиями американского форварда Райана Уолтерса на 13-й минуте открыла счет, однако еще до перерыва гродненцы трижды огорчили голкипера минчан Дмитрия Мильчакова.

Старший тренер «Юности» Павел Перепехин после финальной сирены отметил, что для столичного клуба нет серьезной проблемы победить в ответной встрече в Гродно и выйти в финал Кубка Салея.

В другом полуфинальном матче розыгрыша почетного трофея «Гомель» под руководством Олега Хмыля был сильнее на своей площадке «Динамо-Молодечно». Подопечные Дмитрия Кравченко уверенно оборонялись на протяжении двух периодов, но в третьем пропустили трижды — 3:0, в пользу гомельчан.

Ответные матчи ½ финала Кубка Салея пройдут 26 сентября.