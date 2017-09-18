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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/31039080/
18 сентября 2017, 11:45 | Хоккей: Европа | Прессбол

Кубок Салея. Юность — Неман. По запросу Белтелерадиокомпании изменено время начала матча

По запросу Белтелерадиокомпании изменено время начала первого матча ½ финала Кубка Салея между столичной «Юностью» и гродненским «Неманом», сообщает официальный сайт минской команды.

Встреча начнется в 20.00, а не 19.00, и будет показана в прямом эфире на телеканале «Беларусь-5».

Поединок пройдет 19 сентября на площадке малого комплекса «Чижовка-Арены». Вход на трибуны — свободный.

Напомним, в финал выйдет команда, которая в двухматчевом противостоянии одержит две победы, либо будет иметь лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб по сумме встреч. Также в отдельной игре возможна ничья.

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