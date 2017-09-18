Встреча начнется в 20.00, а не 19.00, и будет показана в прямом эфире на телеканале «Беларусь-5».

Поединок пройдет 19 сентября на площадке малого комплекса «Чижовка-Арены». Вход на трибуны — свободный.

Напомним, в финал выйдет команда, которая в двухматчевом противостоянии одержит две победы, либо будет иметь лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб по сумме встреч. Также в отдельной игре возможна ничья.