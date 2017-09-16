Чемпионат Беларуси. «Гомель» на выезде по буллитам одолел «Неман»
В очередном матче чемпионата Беларуси «Неман» на своей арене по буллитам уступил «Гомелю» — 4:5.
Неман — Гомель — 4:5 Б (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 — Семочкин (33.19). 1:1 — Левша (Полицинский, Дорофеев, 36.40). 2:1 — Стефанович (Хоромандо, Лисичкин, 38.33). 2:2 — Брикун (Мусиенко, 42.12). 2:3 — Брахманис (Колосов, 42.28). 2:4 — Дурнов (Семочкин, Соломонов, 45.00 — бол.). 3:4 — Богдановский (Жидких, 51.23 — бол.) 4:4 — Коршунов (59.38, — бол.). 4:5 — Заламай (решающий буллит).
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