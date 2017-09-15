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15 сентября 2017, 8:16 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеистки молодежной сборной России победили финок в выставочном матче

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Женская молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) нанесла поражение команде Финляндии в выставочном матче.

Встреча, состоявшаяся в Куортане (Финляндия), закончилась со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) в пользу россиянок. Дублем в этом матче отметилась Кристи Шашкина.

В двух предыдущих матчах команд сильнее оказалась сборная Финляндии, победившая россиянок в овертайме со счетом 3:2 и в серии послематчевых бросков — 5:4.
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