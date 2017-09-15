Хоккеистки молодежной сборной России победили финок в выставочном матче

Встреча, состоявшаяся в Куортане (Финляндия), закончилась со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) в пользу россиянок. Дублем в этом матче отметилась Кристи Шашкина.

В двух предыдущих матчах команд сильнее оказалась сборная Финляндии, победившая россиянок в овертайме со счетом 3:2 и в серии послематчевых бросков — 5:4.