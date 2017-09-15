Хоккеистки молодежной сборной России победили финок в выставочном матче
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Женская молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) нанесла поражение команде Финляндии в выставочном матче.
Встреча, состоявшаяся в Куортане (Финляндия), закончилась со счетом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) в пользу россиянок. Дублем в этом матче отметилась Кристи Шашкина.
В двух предыдущих матчах команд сильнее оказалась сборная Финляндии, победившая россиянок в овертайме со счетом 3:2 и в серии послематчевых бросков — 5:4.
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