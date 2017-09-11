Чемпионат Беларуси. Городецкий и Титок пикнули «Брест» и отправились в Польшу
Вратарь Максим Городецкий и нападающий Максим Титок расстались с «Брестом». Игроки намерены продолжить карьеру в чемпионате Польши.
В минувшем сезоне за «Брест» Максим Городецкий провел 29 матчей, пропустил 111 шайб, отразив 87,8% бросков. Максим Титок в 23 матчах отметился 13 (6+7) результативными баллами и заработал 18 штрафных минут при показателе полезности «-4» — сообщает неофициальный сайт ХК «Брест».
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