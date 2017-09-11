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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30971756/
11 сентября 2017, 19:52 | Хоккей: Европа | Прессбол

Три российских хоккеиста прибыли на смотрины в «Брест»

Илья Балаболкин (1995) — нападающий, воспитанник саратовской школы. Выступал за юношеские команды «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Кристалл Юниор» (Саратов), «Олимпия» (Кирово), «Чайка» (Нижний Новгород).

Алексей Лисовой (1996) — нападающий, воспитанник тынденской школы. Выступал за «Спартак» (Санкт-Петербург), «Форвард» (Санкт-Петербург), ХК «Россошь». Алексей Дерзаев (1996) — защитник, воспитанник казанской школы. Выступал за «Ак Барс» (Казань), «Ирбис» (Казань), «Барс» (Казань), ХК «Чебоксары» — сообщает неофициальная группа команды ХК «Брест» «Вконтакте».

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