Три российских хоккеиста прибыли на смотрины в «Брест»
Илья Балаболкин (1995) — нападающий, воспитанник саратовской школы. Выступал за юношеские команды «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Кристалл Юниор» (Саратов), «Олимпия» (Кирово), «Чайка» (Нижний Новгород).
Алексей Лисовой (1996) — нападающий, воспитанник тынденской школы. Выступал за «Спартак» (Санкт-Петербург), «Форвард» (Санкт-Петербург), ХК «Россошь». Алексей Дерзаев (1996) — защитник, воспитанник казанской школы. Выступал за «Ак Барс» (Казань), «Ирбис» (Казань), «Барс» (Казань), ХК «Чебоксары» — сообщает неофициальная группа команды ХК «Брест» «Вконтакте».
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