Каким будет новый Евротур?
«СЭ» рассказывает о главных этапах подготовки сборной России к Олимпиаде.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чуть ли не единственное позитивное последствие отказа НХЛ от Олимпиады — изменение формата первых двух — финского и российского — этапов Евротура. Мелочь, но приятно — реформы в этом направлении, включая приглашение на турнир европейского варианта сборной Канады, напрашивались уже давно. Тренировочные спарринги внутри вечной четверки Россия — Швеция — Чехия — Финляндия, кажется, надоели всем, включая самих хоккеистов.
Итак, что же изменилось? Раньше на первых двух этапах Евротура четыре команды играли по три матча. Теперь к ним добавятся по две сборные: Канада и Швейцария — на Кубке «Карьяла», Канада и Корея — на московском турнире. Любопытно, что сайт ФХР пока дипломатично называет его «декабрьским этапом» — видимо, переговоры с предыдущим партнером, который давал название Кубку, пока еще не завершены.
Многие предполагали, что шесть команд будут разделены на две группы, победители которых сыграли бы в финале — как на предсезонных Sochi Open и Мемориале Пучкова. Однако такой вариант не воплотился в реальность
Раньше этих матчей было 12 (3 на каждом этапе), сейчас станет 10 (по 2 на предолимпийских турнирах и по 3 на постолимпийских). Были бы две группы — и в зависимости от результатов, например, Россия могла бы сыграть в группе с Финляндией, а в финале — со Швецией, а Суоми получили бы в соперники в матче за 3-е место не Чехию, а Швейцарию.
Сейчас же нас ждет необычный формат: все шесть команд объединены в одну группу, но проведут в ней только три встречи. Победитель будет определен по числу набранных очков. Другая новинка:
С кем же сыграет сборная России? Разумеется, в наших интересах было провести перед Олимпиадой матч против оптимального (по европейским меркам) состава Канады, но этого же хотели все «европейцы» — и каждый из четверки получил по одной игре с «Кленовыми листьями».
Таким образом, в ноябре на Кубке «Карьяла» Россия сыграет с Финляндией, Швейцарией и Чехии, в декабре на домашнем турнире — со Швецией, Канадой и Финляндией.
Что касается самих Олимпийских игр, то точное расписание турнира, который состоится с 14 по 25 февраля 2018 года, пока неизвестно. Напомним, что Россия сыграет в одной группе с США, Словакией и Словенией.
ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН
КУБОК «КАРЬЯЛА»
8 ноября, среда
Швеция — Чехия*
Швейцария — Канада*
9 ноября, четверг
Финляндия — РОССИЯ
10 ноября, пятница
Чехия — Швейцария
Канада — Швеция
11 ноября, суббота
Швейцария — РОССИЯ
Финляндия — Швеция
12 ноября, воскресенье
РОССИЯ — Чехия
Финляндия — Канада.
МОСКОВСКИЙ ЭТАП
13 декабря, среда
Чехия — Финляндия*
Канада — Корея
14 декабря, четверг
РОССИЯ — Швеция
15 декабря, пятница
Чехия — Канада
Финляндия — Корея
16 декабря, суббота
Корея — Швеция
РОССИЯ — Канада
17 декабря, воскресенье
РОССИЯ — Финляндия
Швеция — Чехия.
* Вынесенные матчи пройдут в Швеции, Швейцарии и Чехии соответственно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter