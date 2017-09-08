Каким будет новый Евротур?

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Чуть ли не единственное позитивное последствие отказа НХЛ от Олимпиады — изменение формата первых двух — финского и российского — этапов Евротура. Мелочь, но приятно — реформы в этом направлении, включая приглашение на турнир европейского варианта сборной Канады, напрашивались уже давно. Тренировочные спарринги внутри вечной четверки Россия — Швеция — Чехия — Финляндия, кажется, надоели всем, включая самих хоккеистов.

Итак, что же изменилось? Раньше на первых двух этапах Евротура четыре команды играли по три матча. Теперь к ним добавятся по две сборные: Канада и Швейцария — на Кубке «Карьяла», Канада и Корея — на московском турнире. Любопытно, что сайт ФХР пока дипломатично называет его «декабрьским этапом» — видимо, переговоры с предыдущим партнером, который давал название Кубку, пока еще не завершены.

Многие предполагали, что шесть команд будут разделены на две группы, победители которых сыграли бы в финале — как на предсезонных Sochi Open и Мемориале Пучкова. Однако такой вариант не воплотился в реальность из-за формата Евротура: наличие общего зачета (интересует ли он кого-нибудь — другой вопрос) заставило организаторов уравнивать число матчей у традиционных команд-участников — встречи против Канады, Швейцарии и Кореи в нем учитываться не будут.

Раньше этих матчей было 12 (3 на каждом этапе), сейчас станет 10 (по 2 на предолимпийских турнирах и по 3 на постолимпийских). Были бы две группы — и в зависимости от результатов, например, Россия могла бы сыграть в группе с Финляндией, а в финале — со Швецией, а Суоми получили бы в соперники в матче за 3-е место не Чехию, а Швейцарию.

Сейчас же нас ждет необычный формат: все шесть команд объединены в одну группу, но проведут в ней только три встречи. Победитель будет определен по числу набранных очков. Другая новинка: из-за увеличения общего количества игр (девять против шести) этапы растянутся на пять дней: со среды до воскресенья.

С кем же сыграет сборная России? Разумеется, в наших интересах было провести перед Олимпиадой матч против оптимального (по европейским меркам) состава Канады, но этого же хотели все «европейцы» — и каждый из четверки получил по одной игре с «Кленовыми листьями».

Таким образом, в ноябре на Кубке «Карьяла» Россия сыграет с Финляндией, Швейцарией и Чехии, в декабре на домашнем турнире — со Швецией, Канадой и Финляндией.

Что касается самих Олимпийских игр, то точное расписание турнира, который состоится с 14 по 25 февраля 2018 года, пока неизвестно. Напомним, что Россия сыграет в одной группе с США, Словакией и Словенией.

ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН

КУБОК «КАРЬЯЛА»

8 ноября, среда

Швеция — Чехия*

Швейцария — Канада*

9 ноября, четверг

Финляндия — РОССИЯ

10 ноября, пятница

Чехия — Швейцария

Канада — Швеция

11 ноября, суббота

Швейцария — РОССИЯ

Финляндия — Швеция

12 ноября, воскресенье

РОССИЯ — Чехия

Финляндия — Канада.

МОСКОВСКИЙ ЭТАП

13 декабря, среда

Чехия — Финляндия*

Канада — Корея

14 декабря, четверг

РОССИЯ — Швеция

15 декабря, пятница

Чехия — Канада

Финляндия — Корея

16 декабря, суббота

Корея — Швеция

РОССИЯ — Канада

17 декабря, воскресенье

РОССИЯ — Финляндия

Швеция — Чехия.

* Вынесенные матчи пройдут в Швеции, Швейцарии и Чехии соответственно.