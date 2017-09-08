«Арарат» и «Бобруйск» — в числе участников высшей лиги чемпионата Беларуси-2017/18
10 сентября пройдут первые матчи 26-го открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой в высшей лиге.
В новом спортивном сезоне участие во втором по силе дивизионе чемпионата страны примут участие 14 клубов:
«ЮНИОР», г. Минск,
«ГОМЕЛЬ-2»,
«ШАХТЕР-2» г. Солигорск,
«МЕТАЛЛУРГ-ЖЛОБИН-2»,
«ЭНЕРГИЯ», г. Электренай,
«НЕМАН-2» г. Гродно,
«БРЕСТ-2»,
«ВИТЕБСК-2», Республика Беларусь
БФСО «ДИНАМО»,
«Ю-18»,
«Ю-17», Республика Беларусь
«ХИМИК-2» г. Новополоцк, Республика Беларусь
ХК «БОБРУЙСК», Республика Беларусь
ХК «Арарат», Республика Армения
Розыгрыш Высшей лиги проводится в два этапа. На первом этапе Высшей лиги каждая команда проводит по две игры на своем поле и по две игры на поле соперника с каждой командой Высшей лиги согласно утвержденному Календарю игр. Места команд в таблице высшей лиги после первого этапа Высшей лиги определяются по сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Высшей лиги. По итогам первого этапа высшей лиги определяются 8 команд, которые принимают участие во втором этапе Высшей лиги (серии игр плей-офф). Номера «посева» с 1-го по 8-й определяются в порядке мест, занятых командами по итогам первого этапа высшей лиги, сообщает
Первые игры состоятся уже 10 сентября, а завершится первый этап турнира 21 февраля. Для
¼ финала: 24,25,27, 28 февраля, 2 марта 2018 года
½ финала: 4,5,8,9,11,13,15 марта 2018 года
Финал: 17, 18, 21, 22, 24, 26, 28 марта 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter