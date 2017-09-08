В новом спортивном сезоне участие во втором по силе дивизионе чемпионата страны примут участие 14 клубов:

«ЮНИОР», г. Минск,

«ГОМЕЛЬ-2»,

«ШАХТЕР-2» г. Солигорск,

«МЕТАЛЛУРГ-ЖЛОБИН-2»,

«ЭНЕРГИЯ», г. Электренай,

«НЕМАН-2» г. Гродно,

«БРЕСТ-2»,

«ВИТЕБСК-2», Республика Беларусь

БФСО «ДИНАМО»,

«Ю-18»,