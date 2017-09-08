Лукашенко назвал белорусских хоккеистов хламом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал хоккеистов своей страны хламом. Его слова приводит by.tribuna.com со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
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«Надо привлекать молодежь, которая еще не забыла, что такое спорт. Не надо никого уговаривать. Мне говорят: «Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут. Слушайте, кому наш хлам нужен? Вот они в чемпионате Беларуси выступают… Нам надо обращать внимание на тех и поддерживать их, кто уедет и результат даст. Так мы и готовы их поддерживать. И поддерживаем!», — сказал Лукашенко.
По словам президента, зарплаты в белорусском хоккее завышены. «Сколько они работают — столько мы им и платим. Даже еще лишнее платим. Я уже говорил, что у нас некоторые тренеры получают по 19 тысяч долларов в месяц. И таких немало было, кто меньше и, кто больше», — добавил он.
Сборная Белоруссии не смогла выйти на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Эта Олимпиада стала второй подряд, которую национальная команда пропустит.
Минское «Динамо» проиграло шесть матчей подряд на старте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе команды одна победа при шести поражениях.
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