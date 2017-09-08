Российские хоккеисты сыграют на этапе Евротура в Москве с канадцами
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею сыграет с канадцами на втором этапе Евротура, который пройдет в Москве в декабре. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации хоккея России.
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В турнире примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии, Канады и Южной Кореи. Каждый участник проведет по три встречи, победитель определится по количеству очков, набранных в трех матчах. В общий зачет Еврохоккейтура пойдут только очки, набранные сборными России, Швеции, Финляндии и Чехии в играх между собой. Подопечные Олега Знарка 14 декабря сыграют со шведами, 16 декабря — с канадцами и 17 декабря — с финнами.
Этап Евротура пройдет с 13 по 17 декабря на льду «ВТБ Ледового дворца», соревнование станет юбилейным, 50-м по счету. В 1967 году соревнование называлось Турниром празднования 50-й годовщины Октябрьской революции, а в 1968-м — Международным турниром. С 1969 по 1996 год соревнования носили название Турнир на призы газеты «Известия», с 1997 по 2002 год — Кубок «Балтики», в 2003 году — Московский международный турнир, в 2004—2005 годах — Кубок РОСНО.
С 2006 по 2016 год соревнования назывались Кубок Первого канала. В декабре прошлого года канал отказался показывать два матча сборной России из трех, мотивируя это низким интересом турнира к аудитории. Вместо прямой трансляции матча россиян и чехов в эфир вышла передача «Давай поженимся».
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