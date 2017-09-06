Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30912931/
6 сентября 2017, 10:29 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Двенадцать команд примут участие в чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой в экстралиге

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать команд примут участие в чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой в экстралиге. Первые матчи в сильнейшем дивизионе состоятся сегодня в четырех городах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>6 сентября Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Двенадцать команд примут участие в чемпионате <span class=error>Беларуси</span> по хоккею с шайбой в <span class=error>экстралиге</span>. Первые матчи в сильнейшем дивизионе состоятся сегодня в четырех городах сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сравнению с прошлым сезоном формат турнира не претерпел изменений. На первом этапе 26-го чемпионата участники сыграют между собой в два круга.

Команды, которые займут в турнирной таблице после первой стадии места с первого по шестое, квалифицируются в подгруппу А. Клубы, расположившиеся с седьмой по двенадцатую позиции, составят подгруппу Б.

На этой стадии турнира состоится четырехкруговой турнир, по итогам которого определяется победитель регулярного чемпионата и восемь команд — участниц плей-офф.

Основными фаворитами стартующего чемпионата в экстралиге по праву считаются действующий обладатель Кубка Президента гродненский «Неман» и «Юность». Оба финалиста плей-офф прошлого сезона провели ударный подготовительный отрезок. «Неман» сыграл уже четыре матча в Лиге чемпионов, подопечные Михаила Захарова приняли участие в Кубке Татр в Словакии, на «Чижовка-Арене» состоялся представительный турнир с участием клубов КХЛ, в ходе которого «Юность» обыграла минское «Динамо» — 5:2.

Конкуренцию двум клубам постараются составить также «Гомель» под руководством Олега Хмыля, солигорский «Шахтер», ведомый Владимиром Цыплаковым и Олегом Антоненко, а также «Динамо-Молодечно». В распоряжении наставника фарм-клуба белорусского полпреда в КХЛ Дмитрия Кравченко немало талантливых молодых игроков, имеющих опыт выступления на международном уровне.

В первом туре экстралиги 6 сентября сыграют: «Шахтер» — «Динамо-Молодечно» (19.00), «Гомель» — «Могилев» (19.00), «Юность-Минск» — «Беларусь U-20», «Металлург» (Жлобин) — «Брест».

Чемпионами Беларуси по хоккею ранее были: минский «Тивали» (1993, 1994, 1995, 2000), новополоцкий «Полимир» (1996, 1997), гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017), минский «Керамин» (2002, 2008), «Гомель» (2003), «Юность-Минск» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016), «Динамо-Минск» (2007), «Металлург-Жлобин» (2012), «Шахтер-Солигорск» (2015).

Наиболее титулованным клубом является минская «Юность», на счету которой семь чемпионских титулов.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

В матчах чемпионата Беларуси-2017/18 буллитные серии будут состоять из пяти бросков каждой из команд

В матчах чемпионата Беларуси-2017/18 буллитные серии будут состоять из пяти бросков каждой из команд

В матчах чемпионата Беларуси-2017/18 буллитные серии будут состоять из пяти бросков каждой из команд. Об этом рассказал председатель судейского комитета ФХБ Владимир Проскуров по завершении судейского сбора в Молодечно.
Еще 5 новостей  Все новости

Лукашенко об учениях Запад-2017: нападать ни на кого не собираемся

В Минске автобус без водителя врезался в припаркованные машины

Бьюти-блогеры подхватили новый модный тренд: волнистые брови

Правила приема экзамена на категорию А планируется ужесточить в Беларуси