Двенадцать команд примут участие в чемпионате Беларуси по хоккею с шайбой в экстралиге

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По сравнению с прошлым сезоном формат турнира не претерпел изменений. На первом этапе 26-го чемпионата участники сыграют между собой в два круга.

Команды, которые займут в турнирной таблице после первой стадии места с первого по шестое, квалифицируются в подгруппу А. Клубы, расположившиеся с седьмой по двенадцатую позиции, составят подгруппу Б.

На этой стадии турнира состоится четырехкруговой турнир, по итогам которого определяется победитель регулярного чемпионата и восемь команд — участниц плей-офф.

Основными фаворитами стартующего чемпионата в экстралиге по праву считаются действующий обладатель Кубка Президента гродненский «Неман» и «Юность». Оба финалиста плей-офф прошлого сезона провели ударный подготовительный отрезок. «Неман» сыграл уже четыре матча в Лиге чемпионов, подопечные Михаила Захарова приняли участие в Кубке Татр в Словакии, на «Чижовка-Арене» состоялся представительный турнир с участием клубов КХЛ, в ходе которого «Юность» обыграла минское «Динамо» — 5:2.

Конкуренцию двум клубам постараются составить также «Гомель» под руководством Олега Хмыля, солигорский «Шахтер», ведомый Владимиром Цыплаковым и Олегом Антоненко, а также «Динамо-Молодечно». В распоряжении наставника фарм-клуба белорусского полпреда в КХЛ Дмитрия Кравченко немало талантливых молодых игроков, имеющих опыт выступления на международном уровне.

В первом туре экстралиги 6 сентября сыграют: «Шахтер» — «Динамо-Молодечно» (19.00), «Гомель» — «Могилев» (19.00), «Юность-Минск» — «Беларусь U-20», «Металлург» (Жлобин) — «Брест».

Чемпионами Беларуси по хоккею ранее были: минский «Тивали» (1993, 1994, 1995, 2000), новополоцкий «Полимир» (1996, 1997), гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017), минский «Керамин» (2002, 2008), «Гомель» (2003), «Юность-Минск» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016), «Динамо-Минск» (2007), «Металлург-Жлобин» (2012), «Шахтер-Солигорск» (2015).

Наиболее титулованным клубом является минская «Юность», на счету которой семь чемпионских титулов.