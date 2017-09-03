ХК «Неман» проиграл по буллитам «Вене» в Лиге чемпионов

Стартовые период встречи в столице Австрии для гродненцев сложился не слишком удачно. К 11-й минуте подопечные Сергея Пушкова проигрывали оппонентам 0:2. Лишь во втором периоде «Неман» сумел выровнять положение. Голами в ворота хозяев площадки отметились Сергей Малявко (26-я минута), Филипп Метлюк (28), Артем Левша (38). Однако на 45-й минуте чемпионы Беларуси допустили ошибку перед своими воротами, которой воспользовался нападающий «Вены» Тейлор Воз — 4:3. Перевести игру в овертайм хоккеистам «Немана» удалось после удачных действий Павла Боярчука — 4:4.

В дополнительное время он мог забить и во второй раз, но форвард не реализовал штрафной бросок в ворота австрийцев. В серии буллитов сильнее оказались игроки «Вены». В первом круге «Неман» в Гродно были сильнее команды из Австрии, победив в овертайме 5:4.

В другом матче четвертого тура группы С швейцарский «Цуг» был сильнее финской «Ювяскюли» — 6:3.

Группа «С»: «Ювяскюля» — 9 (4), «Цуг» — 8 (4), «Неман» — 4 (4), «Вена» — 3 (4).