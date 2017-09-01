ХК «Неман» уступил по буллитам на выезде швейцарскому «Цугу» в Лиге чемпионов

Обе команды уже встречались в данном турнире в группе С в Гродно. Первый матч завершился победой соперников белорусской команды со счетом 3:2. Ответный поединок сложился не менее напряженно. Основные события в прошедшей игре развернулись во втором периоде. На 24-й минуте нападающий «Немана» Артем Левша открыл счет — 1:0. Хозяева площадки усилиями Гарретта Роу, который вовремя сыграл на добивании шайбы, восстановили паритет сил — 1:1. Еще до перерыва нападающий Вячеслав Лисичкин реализовал свой шанс и вновь вывел белорусов вперед — 2:1. «Неман» подвели частые удаления. Подопечные Сергея Пушкова на 35-й минуте остались втроем против пятерки игроков «Цуга». В итоге швейцарцы смогли забросить в ворота Виталия Труса — 2:2.

Этот счет не изменился до конца основного времени матча, хотя в концовке третьего периода гродненцам пришлось выдержать еще один непростой отрезок, когда Артем Левша и Вячеслав Лисичкин отправились на скамейку штрафников. Белорусы уверенно защищались и перевели игру в овертайм, где также заброшенных шайб не оказалось. В серии буллитов был в сильнее «Цуг».

В другом матче группы С финская «Ювяскюля» обыграла на выезде австрийскую команду «Вену Кепиталз» — 3:1.

Турнирное положение группы С: 1. «Ювяскюля» — 9 (3), 2. «Цуг» — 5 (3), 3. «Неман» — 3 (3), 4. «Вена» — 1 (3).