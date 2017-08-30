Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Руслана Салея
Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Руслана Салея-2017. По итогам однокругового турнира, где 13 участников соревнований были разделены на две группы, определились четыре команды, вышедшие в
плей-офф Кубка. На этой стадии занявшие второе место дружины первыми примут соперников на своей площадке. Обе встречи пройдут в сентябре с недельным интервалом.
19 сентября
Юность — Неман
Гомель —
26 сентября
Неман — Юность
Согласно регламенту турнира, матчи в будние дни должны начинаться в 19.00, но по запросу Белтелерадиокомпании в угоду телевизионной трансляции оно может быть изменено, сообщает группа команды «Юности» «Вконтакте».
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