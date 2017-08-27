Гродненский «Неман» потерпел поражение в хоккейной Лиге чемпионов

Поддержка трибун Ледового дворца заставляла подопечных Сергея Пушкова действовать активно в нападении. Правда и гости не собирались отсиживаться в обороне. Счет хозяевам площадки удалось открыть лишь под занавес первого периода. Павел Боярчук сыграл вовремя на пятачке и подправил шайбу в ворота — 1:0.

Швейцарский «Цуг» устроил настоящий штурм ворот голкипера Виталия Труса во втором периоде, и гости трижды смогли зажечь красный свет за воротами «Немана».

В заключительные двадцать минут встречи гродненцы усилиями Сергея Дорофеева, мощно бросившего со средней дистанции, сократили отставание — 2:3, но перевести игру в овертайм им не удалось.

В другом матче группы С финская «Ювяскюля» одолела в родных стенах австрийскую «Вену Кэпиталз» — 4:1.

Турнирную таблицу группы С Лиги чемпионов возглавляет финская команда: 1. «Ювяскюля» — 6 очков (2 матча), 2. «Цуг» — 3 (2), 3. «Неман» — 2 (2). 4. «Вена Кэпиталз» — 1 (2).

Третий матч в Лиге чемпионов «Неман» проведет 31 августа на выезде против «Цуга», 2 сентября гродненцы сыграют в Австрии против «Вены Кэпиталз».