Гродненский «Неман» потерпел поражение в хоккейной Лиге чемпионов
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» потерпел поражение в хоккейной Лиге чемпионов, уступив на своей площадке швейцарскому «Цугу» со счетом 2:3 (1:0, 0:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поддержка трибун Ледового дворца заставляла подопечных Сергея Пушкова действовать активно в нападении. Правда и гости не собирались отсиживаться в обороне. Счет хозяевам площадки удалось открыть лишь под занавес первого периода. Павел Боярчук сыграл вовремя на пятачке и подправил шайбу в ворота — 1:0.
Швейцарский «Цуг» устроил настоящий штурм ворот голкипера Виталия Труса во втором периоде, и гости трижды смогли зажечь красный свет за воротами «Немана».
В заключительные двадцать минут встречи гродненцы усилиями Сергея Дорофеева, мощно бросившего со средней дистанции, сократили отставание — 2:3, но перевести игру в овертайм им не удалось.
В другом матче группы С финская «Ювяскюля» одолела в родных стенах австрийскую «Вену Кэпиталз» — 4:1.
Турнирную таблицу группы С Лиги чемпионов возглавляет финская команда: 1. «Ювяскюля» — 6 очков (2 матча), 2. «Цуг» — 3 (2), 3. «Неман» — 2 (2). 4. «Вена Кэпиталз» — 1 (2).
Третий матч в Лиге чемпионов «Неман» проведет 31 августа на выезде против «Цуга», 2 сентября гродненцы сыграют в Австрии против «Вены Кэпиталз».
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