Гродненский «Неман» победно начал выступление в хоккейной Лиге чемпионов

Первый домашний поединок в квалификационной группе С чемпионы Беларуси начали очень хорошо — уже через 28 секунд после стартового вбрасывания защитник Андрей Коршунов открыл счет. Однако ближе к первому перерыву гости не только отыгрались, но и вышли вперед — на 18-й минуте в течение 15 секунд Макргегор Шарп и Джерри Полластроун дважды поразили ворота Виталия Труса. Во втором периоде команды обменялись голами в течение 36-й минуты — сначала Михаил Стефанович восстановил равновесие, а затем Кайл Клубертанц вновь вывел венцев вперед — 3:2. В заключительной трети голевая перестрелка продолжилась — Артем Левша сравнял счет, после чего Сергей Малявко и вовсе вывел в лидеры «Неман», но Райан Макирнан вновь восстановил паритет — 4:4, переведя игру в овертайм. На второй минуте дополнительного времени победу «Неману» принес точный бросок Александра Жидких — 5:4.

В другом поединке квартета С финская «Ювяскюля» принимала на своей арене швейцарский «Цуг» и одержала победу с минимальным перевесом — 3:2.

Во втором туре «Неман» 27 августа сыграет на своей площадке с «Цугом», а «Ювяскюля» дома встретится с «Веной Кэпиталз».

Гродненцы во второй раз принимают участие в Лиге чемпионов. В 2015 году «Неман» занял 3-е место в своей группе.