За Кубок Казахстана сразятся «Бейбарыс» и «Кулагер»

В матче за третье место встретятся павлодарский «Иртыш» и кокшетауский «Арлан».



Игра за третье место пройдёт 27 августа, начало в 14:00. Финал состоится в этот же день, в 18:00. Все матчи примет кокшетауский дворец спорта «Бурабай».