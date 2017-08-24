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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30788460/
24 августа 2017, 21:48 | Хоккей: Европа | Sports.kz

За Кубок Казахстана сразятся «Бейбарыс» и «Кулагер»

Определились финалисты Кубка Казахстана. По итогам группового раунда в битве за главный трофей турнира сразятся атырауский «Бейбарыс» и петропавловский «Кулагер».

В матче за третье место встретятся павлодарский «Иртыш» и кокшетауский «Арлан».

Игра за третье место пройдёт 27 августа, начало в 14:00. Финал состоится в этот же день, в 18:00. Все матчи примет кокшетауский дворец спорта «Бурабай».

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