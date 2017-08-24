22 игрока женской сборной России отправились в Швецию на Турнир четырёх наций
Женская национальная сборная России завершила сбор в Новогорске и прибыла в шведский Транос, где с 24 по 28 августа примет участие в Турнире четырёх наций.
25 августа наша команда сыграет с Финляндией, 26 августа — с Германией, 27 августа — со Швецией.
В окончательный состав команды на турнир вошли 22 хоккеистки (3 вратаря, 8 защитников и 11 нападающих):
Вратари: Надежда Александрова («Торнадо», Дмитров), Валерия Тараканова («СКИФ», Нижний Новгород), Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург).
Защитники: Мария Баталова («Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева («Арктик-Университет», Ухта), Ангелина Гончаренко («Торнадо», Дмитров), Екатерина Лобова («Бирюса», Красноярск), Екатерина Николаева («Динамо», Санкт-Петербург), Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Анастасия Чистякова («Динамо», Санкт-Петербург), Анна Шибанова («Агидель», Уфа).
Нападающие: Людмила Белякова («Торнадо», Дмитров), Елена Дергачёва («Торнадо», Дмитров), Инна Дюбанок («Агидель», Уфа), Евгения Дюпина («Динамо», Санкт-Петербург), Фануза Кадирова («Арктик-Университет», Ухта), Лидия Малявко («Бирюса», Красноярск), Екатерина Смолина («Динамо», Санкт-Петербург), Ольга Сосина («Агидель», Уфа), Алёна Старовойтова («Торнадо», Дмитров), Татьяна Шаталова («Бирюса», Красноярск), Анна Шохина («Торнадо», Дмитров).
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