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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30785280/
24 августа 2017, 16:10 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

22 игрока женской сборной России отправились в Швецию на Турнир четырёх наций

Женская национальная сборная России завершила сбор в Новогорске и прибыла в шведский Транос, где с 24 по 28 августа примет участие в Турнире четырёх наций.

25 августа наша команда сыграет с Финляндией, 26 августа — с Германией, 27 августа — со Швецией.

В окончательный состав команды на турнир вошли 22 хоккеистки (3 вратаря, 8 защитников и 11 нападающих):

Вратари: Надежда Александрова («Торнадо», Дмитров), Валерия Тараканова («СКИФ», Нижний Новгород), Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург).

Защитники: Мария Баталова («Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева («Арктик-Университет», Ухта), Ангелина Гончаренко («Торнадо», Дмитров), Екатерина Лобова («Бирюса», Красноярск), Екатерина Николаева («Динамо», Санкт-Петербург), Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Анастасия Чистякова («Динамо», Санкт-Петербург), Анна Шибанова («Агидель», Уфа).

Нападающие: Людмила Белякова («Торнадо», Дмитров), Елена Дергачёва («Торнадо», Дмитров), Инна Дюбанок («Агидель», Уфа), Евгения Дюпина («Динамо», Санкт-Петербург), Фануза Кадирова («Арктик-Университет», Ухта), Лидия Малявко («Бирюса», Красноярск), Екатерина Смолина («Динамо», Санкт-Петербург), Ольга Сосина («Агидель», Уфа), Алёна Старовойтова («Торнадо», Дмитров), Татьяна Шаталова («Бирюса», Красноярск), Анна Шохина («Торнадо», Дмитров).
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