Дэйв Льюис планирует повысить физподготовку и скорость игроков
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис планирует в новом сезоне повысить физподготовку и скорость игроков, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе ФХБ.
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Канадский специалист еще до начала сезона сборных занимается просмотром кандидатов в национальную команду Беларуси, разрабатывает систему подготовки резерва и обсуждает возможность тесного взаимодействия с белорусскими тренерами.
«Планирую, что в предстоящем сезоне система тренировок национальной сборной претерпит изменения. В первую очередь, это коснется физической подготовки ребят. Очень хочется повысить скорость игроков. Конечно, можно уже сейчас озвучить
Главный тренер сборной отметил также, что в этом году больше внимания будет уделено подготовке ближайшего резерва национальной команды, юниоров. Дэйв Льюис также будет участвовать в работе молодежной сборной, которую в декабре ожидает старт в
Ближайший сбор национальной команды запланирован с 9 по 11 ноября. Подопечные Дэйва Льюиса примут участие в турнире четырех наций в Париже (Франция), где помимо хозяев и белорусов также сыграют сборные Словении и Латвии.
Главным же стартом сборной Беларуси будет чемпионат мира, который с 4 по 20 мая 2018 года пройдет в Дании.
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