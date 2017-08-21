Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30752369/
21 августа 2017, 22:51 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Дэйв Льюис планирует повысить физподготовку и скорость игроков

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис планирует в новом сезоне повысить физподготовку и скорость игроков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Канадский специалист еще до начала сезона сборных занимается просмотром кандидатов в национальную команду <span class=error>Беларуси</span> разрабатывает систему подготовки резерва и обсуждает возможность тесного взаимодействия с белорусскими тренерами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Канадский специалист еще до начала сезона сборных занимается просмотром кандидатов в национальную команду Беларуси, разрабатывает систему подготовки резерва и обсуждает возможность тесного взаимодействия с белорусскими тренерами.

«Планирую, что в предстоящем сезоне система тренировок национальной сборной претерпит изменения. В первую очередь, это коснется физической подготовки ребят. Очень хочется повысить скорость игроков. Конечно, можно уже сейчас озвучить какие-то конкретные пункты, но я считаю это преждевременным. Сначала нужно оценить состояние игроков, которые попадут в сборную», — рассказал Дэйв Льюис.

Главный тренер сборной отметил также, что в этом году больше внимания будет уделено подготовке ближайшего резерва национальной команды, юниоров. Дэйв Льюис также будет участвовать в работе молодежной сборной, которую в декабре ожидает старт в топ-дивизионе.

Ближайший сбор национальной команды запланирован с 9 по 11 ноября. Подопечные Дэйва Льюиса примут участие в турнире четырех наций в Париже (Франция), где помимо хозяев и белорусов также сыграют сборные Словении и Латвии.

Главным же стартом сборной Беларуси будет чемпионат мира, который с 4 по 20 мая 2018 года пройдет в Дании.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Хоккеисты минской «Юности» заняли третье место на Кубке Татр

Хоккеисты минской «Юности» заняли третье место на Кубке Татр

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» заняли третье место на Кубке Татр. В матче за бронзовые награды белорусская команда обыграла словацкий «Попрад» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости

Мужчина отравился грибами - пришлось пересаживать печень

Белорус сорвал джек-пот в $2,4 млн в онлайн-игре

Искусственного сокращения приема в вузы не будет

Как сирийские дети отдыхают в Беларуси