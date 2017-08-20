Хоккеисты минской «Юности» заняли третье место на Кубке Татр

В первом периоде у минчан отличились Егор Иванов и Марек Словак. «Юность» подводили лишь частые удаления, но команда смогла выстоять в защите. Одну из ключевых ролей в победе «Юности» сыграл Максим Парфеевец, который являлся ассистентом в двух голевых комбинациях белорусской команды. На его счету также третья шайба гостей. В заключительные двадцать минут подопечные Михаила Захарова успешно защищались, а установили итоговый счет, отправив шайбу в пустые ворота «Попрада» — 4:1.

В ходе турнира «Юность» была сильнее венгерского «Дунайвароша» — 7:3, затем уступила «Кошице» — 2:3. В финале турнира сыграют «Кошице» и французская «Ницца».

«Юность» во второй раз принимала участие в Кубке Татр. Летом 2015 года белорусский клуб занял второе место, опередив хозяев — «Попрад», чешскую «Славию» из Праги и уступив только австрийскому «Грацу».

Минский клуб возвращается домой, где проведет два матча предварительного этапа Кубка Беларуси. 24 августа «Юность» сыграет с солигорским «Шахтером», а через два дня встретится с «Динамо-Молодечно».