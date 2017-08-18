Хоккеисты юниорской сборной России забросили шесть шайб в ворота словаков

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) в пользу россиян, у которых отличились Богдан Тринеев (1-я минута), Дмитрий Злодеев (24-я), Даниил Лазутин (26-я), Данил Гущин (27-я), Илья Рычков (30-я) и Алексей Прокопенко (60-я).

Команды проведут еще два товарищеских матча 19 и 20 августа.