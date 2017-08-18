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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30729470/
18 августа 2017, 21:19 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной России забросили шесть шайб в ворота словаков

МОСКВА, 18 авг — Р-Спорт. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 16 лет) одержали крупную победу над сверстниками из Словакии в товарищеском матче.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) в пользу россиян, у которых отличились Богдан Тринеев (1-я минута), Дмитрий Злодеев (24-я), Даниил Лазутин (26-я), Данил Гущин (27-я), Илья Рычков (30-я) и Алексей Прокопенко (60-я).

Команды проведут еще два товарищеских матча 19 и 20 августа.
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Новости Европейского хоккея

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