Минская «Юность» потерпела поражение от «Кошице» в Кубке Татр

Подопечные Михаила Захарова долгое время лидировали в ходе поединка, который прошел в Попраде. Голами в большинстве отметились у минчан Райан Уолтерс и Марек Словак. Неудачно белорусская команда провела третий период. Сразу же после отдыха, на 41-й минуте, «Кошице» сравнял счет — 2:2, а в середине периода словаки отличились в меньшинстве, им удалась стремительная контратака.

Ранее «Юность» была сильнее венгерского «Дунайвароша» (7:3), но поражение от «Кошице» оставляет минчанам лишь теоретические шансы на выход в финал Кубка Татр. 20 августа белорусы сразятся за итоговую позицию на турнире со второй командой в группе А, где вступают словацкий «Попрад», французская «Ницца» и немецкий «Байрот».