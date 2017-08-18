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18 августа 2017, 20:42 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Минская «Юность» потерпела поражение от «Кошице» в Кубке Татр

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Юность» потерпела поражение от словацкого «Кошице» 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) в Кубке Татр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Михаила Захарова долгое время лидировали в ходе поединка, который прошел в Попраде. Голами в большинстве отметились у минчан Райан Уолтерс и Марек Словак. Неудачно белорусская команда провела третий период. Сразу же после отдыха, на 41-й минуте, «Кошице» сравнял счет — 2:2, а в середине периода словаки отличились в меньшинстве, им удалась стремительная контратака.

Ранее «Юность» была сильнее венгерского «Дунайвароша» (7:3), но поражение от «Кошице» оставляет минчанам лишь теоретические шансы на выход в финал Кубка Татр. 20 августа белорусы сразятся за итоговую позицию на турнире со второй командой в группе А, где вступают словацкий «Попрад», французская «Ницца» и немецкий «Байрот».

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