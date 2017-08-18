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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30722410/
18 августа 2017, 11:38 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Число международных матчей хоккейных сборных Беларуси увеличится

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество международных матчей хоккейных сборных Беларуси увеличится. Такой договоренности достигли федерации хоккея Беларуси и Латвии во время встречи в Риге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В офисе Федерации хоккея Латвии состоялось совещание по вопросам подготовки к мировому хоккейному форуму 2021 года, право на совместное проведение которого Минск и Рига получили в мае текущего года. Беларусь в Риге представляли председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро, генеральный секретарь ФХБ Ярослав Завгородний. С латвийской стороны участие во встрече приняли президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис и генеральный секретарь федерации Виестурс Козиолс.

Был обсужден план подготовки к чемпионату мира 2021 года, сроки и механизмы создания местных оргкомитетов, дирекции по проведению турнира, а также перспективы сотрудничества с Международной федерацией хоккея с шайбой (ИИХФ) и коммерческим партнером ИИХФ — компанией «Инфронт».

«Между федерациями подписаны соглашения о внесении изменений в календарь выступления национальной и сборных команд по возрастам на предстоящий сезон. Количество международных спаррингов для белорусских команд увеличится», — отметили в ФХБ.

Руководство ФХБ совместно с наставником сборной Беларуси Дэйвом Льюисом посетило матчи минского «Динамо» на Кубке Латвийских железных дорог. Также в Риге состоялись встречи с послом Беларуси в Латвии Мариной Долгополовой, представителями Континентальной хоккейной лиги, руководством ЛЖД, членами правительства Латвии.

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