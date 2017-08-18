Хоккеисты молодежной сборной Беларуси крупно обыграли «Брест» в Кубке Салея

После двух периодов молодежная сборная, которая участвует в турнирах на внутренней арене и готовится к чемпионату мира до 20 лет, вела в счете 4:0. В заключительные двадцать минут игры гости удержали свое преимущество. Лучшими игроками матча у «молодежки» признаны Арсений Асташевич и Дмитрий Гринкевич. В группе «А» состоялся еще один матч. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» не оставили шансов белградской «Црвене Звезде» — 5:1.

В группе «Б» жлобинский «Металлург» выиграл у «Витебска» — 4:0, а «Гомель» был сильнее «Могилева» — 9:3. Участник хоккейной Лиги чемпионов и обладатель Кубка прошлого года гродненский «Неман» одолел «Лиду» — 4:1.

Ближайшие матчи предварительной стадии Кубка Салея состоятся 19 августа. Центральным станет противостояние «Гомеля» и «Шахтера» (начало в 16.30). Завершится квалификационный турнир розыгрыша почетного трофея 26 августа. По две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал Кубка Салея.