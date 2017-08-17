ХК «Юность-Минск» с победы стартовал на Кубке Татр в Словакии

Стартовый отрезок матча сложился не в пользу минчан, которые в ходе второго периода уступали 0:3. Однако «Юность» смогла перестроиться и еще до перерыва сравнять счет — 3:3. В заключительные двадцать минут подопечные Михаила Захарова четырежды поразили ворота венгров, одержав победу со счетом 7:3.

Во втором туре 18 августа «Юность» встретится с хоккеистами словацкого «Кошице».

В Кубке Татр принимают участие шесть команд, которые разделены на две группы. «Юность», «Кошице» и «Дунайварош» — группа В. «Попрад» (Словакия), «Ницца» (Франция) и немецкий «Байрот» составляют группу А.

Решающие матчи за награды турнира состоятся 20 августа.

Подопечные Михаила Захарова во второй раз примут участие в этих соревнованиях. Летом 2015 года «Юность» заняла второе место, опередив хозяев — «Попрад», чешскую «Славию» из Праги и уступив только австрийскому «Грацу».