Бойд заявил, что не закрывает за собой дверь в сборную Казахстана
МОСКВА, 15 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард московского «Динамо» Дастин Бойд заявил, что примет решение о продолжении выступления за сборную Казахстана после завершения сезона в КХЛ.
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«Динамо» 19 июля подписало двухлетний контракт с Бойдом, с 2016 года играющим за сборную Казахстана.
«Я казах, играть за сборную — это моя обязанность. Поэтому, конечно, я не закрываю за собой дверь в сборную Казахстана. Буду решать после сезона, как буду чувствовать себя, как далеко зайдет “Динамо” в плей-офф», — сказал Бойд журналистам.
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