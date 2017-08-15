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15 августа 2017, 18:48 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Бойд заявил, что не закрывает за собой дверь в сборную Казахстана

МОСКВА, 15 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард московского «Динамо» Дастин Бойд заявил, что примет решение о продолжении выступления за сборную Казахстана после завершения сезона в КХЛ.

Форвард московского Динамо <span class=error>Дастин</span> <span class=error>Бойд</span> заявил что примет решение о продолжении выступления за сборную Казахстана после завершения сезона в <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Динамо» 19 июля подписало двухлетний контракт с Бойдом, с 2016 года играющим за сборную Казахстана.

«Я казах, играть за сборную — это моя обязанность. Поэтому, конечно, я не закрываю за собой дверь в сборную Казахстана. Буду решать после сезона, как буду чувствовать себя, как далеко зайдет “Динамо” в плей-офф», — сказал Бойд журналистам.

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