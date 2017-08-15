Бойд заявил, что не закрывает за собой дверь в сборную Казахстана

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«Динамо» 19 июля подписало двухлетний контракт с Бойдом, с 2016 года играющим за сборную Казахстана.

«Я казах, играть за сборную — это моя обязанность. Поэтому, конечно, я не закрываю за собой дверь в сборную Казахстана. Буду решать после сезона, как буду чувствовать себя, как далеко зайдет “Динамо” в плей-офф», — сказал Бойд журналистам.