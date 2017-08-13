Юниорская сборная РФ по хоккею дважды обыграла белорусов (U-17) в товарищеских матчах

В воскресенье в подмосковном Новогорске сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0). В субботу в первом матче команд россияне победили — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

«Сегодня игра у нас получилась лучше, чем вчера: и большинство, взаимодействия и плотность игры между защитниками и нападающими — отсюда и результат. По итогам двух игр можно сказать, что есть положительная динамика. Ребята начинают воспринимать то, что мы им предлагаем, чего от них требуем», — прокомментировал итоги двухматчевого противостояния главный тренер российской команды Сергей Голубович, которого цитирует официальный сайт Федерации хоккея России.

«Это всего лишь второй сбор, первый был в Сочи, но все ребята стараются. У меня ни к кому из них нет претензий ни по дисциплине, ни по игровым действиям. До становления коллектива еще потребуется время, но надо отдать им должное, все очень дружные», — добавил Голубович.