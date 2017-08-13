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13 августа 2017, 19:36 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Юниорская сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в выставочном матче

МОСКВА, 13 авг — Р-Спорт. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) уступила команде Финляндии в выставочном матче.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Виерумяки, завершилась поражением россиян со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). В составе сборной России шайбу забросил Александр Никишин.

Ранее соперники уже провели в Виерумяки две встречи: в первой победу праздновали финны — 3:1, во второй сильнее была команда России — 4:3.

«Несмотря на то, что мы в двух матчах из трех уступили, по итогам этих игр есть много положительного. Команда прогрессировала от игры к игре. Если в первом матче финская сборная здорово сыграла и практически не дала нам шансов, то уже во второй игре мы смогли показать характер и победить, хоть и пропустили в первом периоде три шайбы», — цитирует главного тренера российской команды Владимира Филатова сайт ФХР.

«Сегодня у нас было полное игровое преимущество, но вратарь финской сборной хорошо сыграл, а нас подвела реализация моментов, над чем мы в будущем будем работать. В целом мы довольны проведенными играми, главное — команда показала характер, и игроки бились друг за друга», — добавил тренер.
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