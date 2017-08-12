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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30665972/
12 августа 2017, 21:15 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной Канады стали победителями мемориала Ивана Глинки

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Юниорская сборная Канады по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила сверстников из команды Чехии в финальном матче мемориала Ивана Глинки, который проходит в Чехии и Словакии.

<span class=error>Юниорская</span> сборная Канады по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила сверстников из команды Чехии в финальном матче мемориала <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Глинки</span> который проходит в Чехии и Словакии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу канадцев.

Сборная России в матче за третье место играет с командой Швеции.
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