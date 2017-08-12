Хоккеисты юниорской сборной Канады стали победителями мемориала Ивана Глинки
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Юниорская сборная Канады по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила сверстников из команды Чехии в финальном матче мемориала Ивана Глинки, который проходит в Чехии и Словакии.
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу канадцев.
Сборная России в матче за третье место играет с командой Швеции.
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