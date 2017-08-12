Сборная России U18 уступила шведам в матче за третье место на мемориале Глинки

Уже на первой минуте встречи Дмитрий Завгородний вывел россиян вперёд, а во втором периоде Егор Соколов сделал счёт 2:0. В третьей двадцатиминутке Джонатан Берггрен сократил отставание, а затем Адам Боквист сравнял счёт. За три минуты до сирены Филип Халландер забил третью шайбу шведов, но, сняв вратаря, россияне отыгрались благодаря голу Никиты Охотюка. В овертайме победу шведам принёс Якоб Олофссон.