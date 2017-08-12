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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30665958/
12 августа 2017, 21:26 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная России U18 уступила шведам в матче за третье место на мемориале Глинки

Сборная России U18 потерпела поражение от сверстников из Швеции в матче за третье место на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счётом 3:4 ОТ.

Уже на первой минуте встречи Дмитрий Завгородний вывел россиян вперёд, а во втором периоде Егор Соколов сделал счёт 2:0. В третьей двадцатиминутке Джонатан Берггрен сократил отставание, а затем Адам Боквист сравнял счёт. За три минуты до сирены Филип Халландер забил третью шайбу шведов, но, сняв вратаря, россияне отыгрались благодаря голу Никиты Охотюка. В овертайме победу шведам принёс Якоб Олофссон.
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