Юниорская сборная России по хоккею победила команду Финляндии в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в субботу в Виерумяки, завершилась со счетом 4:3 (1:3, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В составе сборной России шайбы забросили Иван Манин (9-я минута), Василий Подкользин (32), Илья Николаев (37) и Даниил Гущин (50).

В воскресенье команды вновь сыграют между собой.