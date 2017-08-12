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12 августа 2017, 20:37 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Юниорская сборная России по хоккею победила команду Финляндии в товарищеском матче

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) победила команду Финляндии в выставочном матче.

Встреча, прошедшая в субботу в Виерумяки, завершилась со счетом 4:3 (1:3, 2:0, 1:0) в пользу россиян. В составе сборной России шайбы забросили Иван Манин (9-я минута), Василий Подкользин (32), Илья Николаев (37) и Даниил Гущин (50).

В воскресенье команды вновь сыграют между собой.
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