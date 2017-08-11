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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30660750/
11 августа 2017, 22:34 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная России U18 уступила Чехии в полуфинале мемориала Глинки

Сборная России U18 потерпела поражение от сверстников из Чехии в полуфинале мемориала Ивана Глинки. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В первом периоде счёт открыл Данила Дяденькин, однако вскоре чехи отыгрались благодаря голу Яна Еника, а во второй двадцатиминутке Якуб Лауко вывел свою команду вперёд. В заключительном игровом отрезке шайб заброшено не было.

Чехи сыграют в финале с канадцами, а россияне встретятся со шведами в матче за третье место.
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