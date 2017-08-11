Егор Кудин, Александр Таболин, Александр Бунец, Владислав Новик и Андрей Белевич подписали контракты с «Динамо-Молодечно».

Егор Кудин родился в Минске. Первой профессиональной командой для защитника стал «Шахтер-2» (высшая лига). Из Солигорска Егор уехал в американскую команду Brewster Bulldogs, отмечает официальный сайт «зубров». Не отыграв там и сезона перебрался Toronto Blue Ice Jets. Затем в карьере защитника был «Динамо-Шинник» (МХЛ). На протяжении нескольких последних сезонов Егор находился в структуре солигорского «Шахтера», где выступал как за главную команду «горняков», так и за фарм-клуб. Также в послужном списке хоккеиста выступления за молодежную сборную Беларуси. Сезон 2016/2017 годов Егор завершал в «Шахтере-2», с которым завоевал серебряные медали высшей лиги чемпионата Беларуси, набрав 25 очков (2+23) в 27 матчах.



Александр Таболин является воспитанником минской «Юности». Свою карьеру начинал в «Юниоре» (высшая лига), затем перебрался в U-20 (ОЧБ). Сезон-2016/2017 годов защитник провел в БФСО «Динамо», где в 28 матчах набрал 23 очка (7+16).



Александр Бунец родился в Минске. Первой командой для нападающего стал «Шахтер-2» (высшая лига). Также Александр успел поиграть за «Динамо-Шинник» (МХЛ-Б), «Шахтер» (ОЧБ), «Динамо-Раубичи» (МХЛ-Б), U-20 (ОЧБ) и «Юниор» (высшая лига).



В сезоне-2016/2017 годов Александр отметился семью матчами за «Динамо-Молодечно», после чего отправился в БФСО «Динамо», где в 42 играх набрал 54 очка (28+26).



Владислав Новик воспитанник витебского хоккея. Профессиональную карьеру начинал в «Витебске-2» (высшая лига). Нападающий также успел поиграть за «Шахтер-2», «Шахтер», «Динамо-Шинник» и вызывался в молодежную сборную Беларуси. Прошлый сезон Владислав провел в «Витебске», где в 40 матчах набрал 21 очко (9+12).



Андрей Белевич родился в Гродно. Первой командой для нападающего стали РЦОП Раубичи-97 (высшая лига). Затем Андрей перебрался в «Динамо-Бобруйск», а оттуда в «Динамо-Раубичи». За свою карьеру форвард поиграл за различные команды из структуры минской «Юности» и солигорский «Шахтер». Также вызывался в юниорскую и молодежную сборную Беларуси. С «молодежкой» Андрей выиграл чемпионат мира в дивизионе «А», став не только лучшим бомбардиром турнира, но и был признан лучшим нападающим мирового первенства.