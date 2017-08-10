Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30649337/
10 августа 2017, 21:51 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в овертайме обыграли «Шахтер» в Кубке Салея

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в овертайме обыграли на выезде солигорский «Шахтер» со счетом 3:2 на предварительной стадии Кубка Беларуси — Кубка Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Горняки сравняли счет на исходе третьего периода основного времени встречи — 2:2. Однако в дополнительное время Эдуард <span class=error>Гринь</span> на 63-й минуте нанес точный бросок по воротам Шахтера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Горняки» сравняли счет на исходе третьего периода основного времени встречи — 2:2. Однако в дополнительное время Эдуард Гринь на 63-й минуте нанес точный бросок по воротам «Шахтера». В прошедшем матче в составе «Динамо-Молодечно» принял участие также голкипер Степан Горячевских, который в межсезонье подписал двусторонний контракт с минским «Динамо».

В других матчах предварительной стадии Кубка Салея «Юность» была сильнее хоккеистов команды «Беларусь U-20» — 4:3, «Неман» одолел «Витебск» — 5:2. «Брест» на своей площадке был сильнее белградской «Црвены Звезды» — 3:1, которая также принимает участие в турнире.

Следующие матчи в розыгрыше Кубка Салея состоятся 12 августа. Завершится предварительная стадия 26 августа.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости

В школьных столовых не будет чипсов и сухариков, сосиски будут выдаваться р

ФОТОРЕПОРТАЖ: Президент на уборочной

Цены в общежитиях вузов в новом учебном году останутся на уровне прошлого г

Жара до 35 градусов ожидается в Беларуси в выходные