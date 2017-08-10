Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в овертайме обыграли «Шахтер» в Кубке Салея
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в овертайме обыграли на выезде солигорский «Шахтер» со счетом 3:2 на предварительной стадии Кубка Беларуси — Кубка Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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«Горняки» сравняли счет на исходе третьего периода основного времени встречи — 2:2. Однако в дополнительное время Эдуард Гринь на 63-й минуте нанес точный бросок по воротам «Шахтера». В прошедшем матче в составе «Динамо-Молодечно» принял участие также голкипер Степан Горячевских, который в межсезонье подписал двусторонний контракт с минским «Динамо».
В других матчах предварительной стадии Кубка Салея «Юность» была сильнее хоккеистов команды «Беларусь U-20» — 4:3, «Неман» одолел «Витебск» — 5:2. «Брест» на своей площадке был сильнее белградской «Црвены Звезды» — 3:1, которая также принимает участие в турнире.
Следующие матчи в розыгрыше Кубка Салея состоятся 12 августа. Завершится предварительная стадия 26 августа.
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