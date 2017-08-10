Крейг Рэмзи назначен новым главным тренером сборной Словакии
Новым главным тренером сборной Словакии стал Крейг Рэмзи, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Словакии.
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В тренерский штаб 66-летнего Рэмзи войдут канадский специалист Глен Хэнлон и чешский тренер Владимир Вуйтек.
Во времена игровой карьеры Рэмзи играл на позиции нападающего за клуб «Баффало Сэйбрз». Позже работал главным тренером и ассистентом в нескольких клубах Национальной хоккейной лиги, в том числе «Баффало Сэйбрз», «Флориде Пантерз», «Оттаве Сенаторз», «Филадельфии Флайерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и ещё нескольких командах.
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