Мемориал Глинки: Чехия разгромила США, Канада победила Словакию

Сборная Чехии разгромила команду США со счётом 7:3. В составе чешской команды голами отметились Адам Гаярский, Либор Замбранский, Войтех Стронджала, Михал Квасница, Якуб Лауко и Ян Еник, оформивший дубль. У США голы забили Райан Савадж, Джейк Друри и Блэйк Маклафлин.



Канадская национальная команда уверенно победила Словакию со счётом 6:1. Единственный гол у словаков на счету Оливера Турана, у Канады шайбы сумели забросить Кален Аддисон, Габриэл Фортье, Андерсон Макдональд, Джо Велено и Баррет Хейтон, оформивший дубль.