Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30638012/
9 августа 2017, 22:38 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Мемориал Глинки: Чехия разгромила США, Канада победила Словакию

На мемориале Ивана Глинки завершились очередные матчи.

Сборная Чехии разгромила команду США со счётом 7:3. В составе чешской команды голами отметились Адам Гаярский, Либор Замбранский, Войтех Стронджала, Михал Квасница, Якуб Лауко и Ян Еник, оформивший дубль. У США голы забили Райан Савадж, Джейк Друри и Блэйк Маклафлин.

Канадская национальная команда уверенно победила Словакию со счётом 6:1. Единственный гол у словаков на счету Оливера Турана, у Канады шайбы сумели забросить Кален Аддисон, Габриэл Фортье, Андерсон Макдональд, Джо Велено и Баррет Хейтон, оформивший дубль.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 5 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?