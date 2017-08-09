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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30637712/
9 августа 2017, 22:02 | Хоккей: Европа | РБК-Спорт

Сын Аркадия Ротенберга набрал шесть очков на турнире юниорских сборных

Павел Ротенберг набрал два очка в матче против сборной Финляндии. Это позволило ему выйти на второе место в бомбардирской гонке Мемориала Глинки.

Нападающий юниорской сборной России забил гол и отдал результативный пас в матче против Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

По итогам трех матчей сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга набрал шесть очков — на его счету три гола и три результативные передачи. В бомбардирской гонке на Мемориале Глинки он уступает только еще одному форварду сборной России, Дмитрию Завгороднему, который набрал восемь очков (4+4). В матче против сборной Финляндии он набрал три очка (1+2).

После этой победы сборная России выиграла группа B и вышла в полуфинал Мемориала Ивана Глинки. Этот матч состоится 10 августа, а соперником россиян станет команда, которая займет второе место в группе А.
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