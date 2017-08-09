Россия вышла в полуфинал! И Канаду туда протащила

Турнирное положение было сурово к нашей команде. Матчи юниорских сборных на турнире в Братиславе идут каждый день. И так уж вышло, что в среду предыдущие лихие победы над канадцами и хозяевами турнира словаками никакого преимущества россиянам не давали. Проиграй мы финнам в основное время — и прощай, плей-офф.

На восстановление после громкой победы над словаками (9:3) у сборной России было всего 17 часов. Но и этого хватило, чтоб уверенно обыграть команду Суоми, сохранить первое место в группе и, соответственно, выйти в плей-офф. Хотя, напомню, в первой же битве против канадцев наша сборная понесла потери — из-за травм турнир покинули защитник Данила Галенюк и нападающий Григорий Денисенко. По правилам, дозаявить в таком случае можно только одного игрока. Поэтому во вторник вечером в Братиславу прибыл защитник Андрей Прибыльский, чтобы помочь нашим в оставшихся матчах.

Команда Алексея Зыбина очень уверенно начала свой самый важный поединок на групповом этапе. Уже в первом периоде россияне создали себе преимущество в две шайбы.

Счет в большинстве открыл Павел Ротенберг, который отметился дублем и накануне. Хотя сначала казалось, что шайба на счету лучшего бомбардира сборной Дмитрия Завгороднего, который сам сместился в центр, обыграл соперника и хлестко бросил по воротам. Ротенберг в это время боролся с защитником финнов на пятачке и успел подправить шайбу — 1:0.

Впрочем, еще до первого перерыва Завгородний записал на свой счет и гол. Причем весьма красивый! Дмитрий «обокрал» финского защитника сзади и стремительно убежал «1 в 0» без труда переиграв затем и голкипера — 2:0.

Пожалуй, такое начало заставило нашу команду в дальнейшем сыграть на удержание счета. А за два периода до сирены это довольно опасная тактика. В итоге во втором периоде финны одну шайбу сумели отквитать. Микко Кокконен очень здорово послал ее под перекладину с острого угла — 2:1.

Однако сборная России волноваться своих болельщиков не заставила. В заключительной трети матча самый юный игрок нашей команды 16-летний Матвей Гуськов поборолся на пятачке и забросил уже свою вторую шайбу на этом турнире и поставил окончательную точку в матче — 3:1. Кстати, и здесь не обошлось без Завгороднего, который нанес по воротам первый бросок. Итого на счету Дмитрия 9 (4+5) очков в трех матчах. Феноменальная статистика!

Так наша команда оформила выход в плей-офф, выиграв все три матча группового этапа. А заодно, заранее протащила в плей-офф и канадцев!

Поскольку финны набрали всего три очка, матч Канада — Словакия полностью потерял турнирное значения. Выиграй его канадцы или с треском проиграй… Все равно, благодаря уверенной победе россиян, они попадали в плей-офф со второго места в дивизионе и теперь встретятся в полуфинале со шведами, лидерами группы «В», которые, как и россияне, пока идут по турниру без поражений.

Ну, а будущий соперник нашей команды определится сегодня поздно вечером в матче США — Чехия. Полуфиналы пройдут в пятницу.