Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30636408/
9 августа 2017, 18:55 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная Швеции обыграла Швейцарию на мемориале Глинки

Сборная Швеции U18 одержала победу над своими сверстниками из Швейцарии в рамках мемориала Глинки, встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе команды победителей заброшенные шайбы на счету Адама Гиннинга, Джонатана Берггрена, Самуэля Фагемо и Филипа Халландера. В составе сборной Швейцарии забивали Сандро Шмид и Матье Вуаймо.

Для команды Швеции победа на турнире стала уже третьей, ранее были обыграны сборные США (6:1) и Чехии (7:3). Швейцария ранее уступила Чехии (2:6) и США (1:2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?