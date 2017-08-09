Сборная Швеции обыграла Швейцарию на мемориале Глинки

В составе команды победителей заброшенные шайбы на счету Адама Гиннинга, Джонатана Берггрена, Самуэля Фагемо и Филипа Халландера. В составе сборной Швейцарии забивали Сандро Шмид и Матье Вуаймо.



Для команды Швеции победа на турнире стала уже третьей, ранее были обыграны сборные США (6:1) и Чехии (7:3). Швейцария ранее уступила Чехии (2:6) и США (1:2).