Сборная Швеции обыграла Швейцарию на мемориале Глинки
Сборная Швеции U18 одержала победу над своими сверстниками из Швейцарии в рамках мемориала Глинки, встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе команды победителей заброшенные шайбы на счету Адама Гиннинга, Джонатана Берггрена, Самуэля Фагемо и Филипа Халландера. В составе сборной Швейцарии забивали Сандро Шмид и Матье Вуаймо.
Для команды Швеции победа на турнире стала уже третьей, ранее были обыграны сборные США (6:1) и Чехии (7:3). Швейцария ранее уступила Чехии (2:6) и США (1:2).
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