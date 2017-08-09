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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30636407/
9 августа 2017, 18:54 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная России U18 взяла верх над финнами на мемориале Глинки

Сборная России U18 обыграла команду Финляндии в рамках мемориала Ивана Глинки, встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде россияне сумели забросить две шайбы, отличились Павел Ротенберг и Дмитрий Завгородний. Во второй двадцатиминутке Финляндия сумела отыграть один гол, который был забит Микко Кокконеном. В заключительном периоде сборная России упрочила своё преимущество после гола Матвея Гуськова.

Ранее на турнире сборная России в серии буллитов обыграла Канаду (4:3 Б) и разгромила Словакию (9:3).
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Хоккеисты юниорской сборной России разгромили словаков на Мемориале Глинки

Хоккеисты юниорской сборной России разгромили словаков на Мемориале Глинки

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала крупную победу над командой Словакии на Мемориале Ивана Глинки, который проходит в Чехии и Словакии.
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