ХК «Давос» победил «Адмирал» в матче Кубка президента Казахстана

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В составе «Давоса» заброшенными шайбами отметились Марк Визер (11-я минута) и Дарио Симион (11, 25, 37).

После трех проведенных матчей «Давос» с тремя очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Адмирал» занимает последнее, шестое место с двумя очками.

В следующем матче «Давос» 10 августа сыграет с челябинским «Трактором», «Адмирал» днем позже встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».