Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30633756/
9 августа 2017, 15:16 | Хоккей: Европа | ТАСС

ХК «Давос» победил «Адмирал» в матче Кубка президента Казахстана

ТАСС, 9 августа. Швейцарский хоккейный клуб «Давос» со счетом 4:0 победил владивостокский «Адмирал» в матче Кубка президента Казахстана. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского «Барыса».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Давоса» заброшенными шайбами отметились Марк Визер (11-я минута) и Дарио Симион (11, 25, 37).

После трех проведенных матчей «Давос» с тремя очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Адмирал» занимает последнее, шестое место с двумя очками.

В следующем матче «Давос» 10 августа сыграет с челябинским «Трактором», «Адмирал» днем позже встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Легкоатлетка Клишина из-за инфекции в официальном отеле ЧМ-2017 сменила гостиницу

Барьерист Шубенков пропустит зимний сезон и не выступит на ЧМ-2018 в Бирмингеме

Гилл: Англия поддержит кандидатуру Сорокина на выборах в совет ФИФА

Легкоатлетка Клишина из-за инфекции в официальном отеле ЧМ-2017 сменила гостиницу

Барьерист Шубенков пропустит зимний сезон и не выступит на ЧМ-2018 в Бирмингеме