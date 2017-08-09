ХК «Давос» победил «Адмирал» в матче Кубка президента Казахстана
ТАСС, 9 августа. Швейцарский хоккейный клуб «Давос» со счетом 4:0 победил владивостокский «Адмирал» в матче Кубка президента Казахстана. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского «Барыса».
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В составе «Давоса» заброшенными шайбами отметились Марк Визер (11-я минута) и Дарио Симион (11, 25, 37).
После трех проведенных матчей «Давос» с тремя очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Адмирал» занимает последнее, шестое место с двумя очками.
В следующем матче «Давос» 10 августа сыграет с челябинским «Трактором», «Адмирал» днем позже встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
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