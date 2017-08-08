Хоккеисты юниорской сборной России разгромили словаков на Мемориале Глинки

Встреча группы В, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 9:3 (2:1, 4:1, 3:1) в пользу россиян. В составе российской команды отличились Максим Шабанов (8-я минута), Руслан Исхаков (20-я), Александр Жабреев (23-я и 31-я), Дамир Билялов (27-я), Павел Ротенберг (31-я и 48-я), Матвей Гуськов (44-я) и Дмитрий Завгородний (52-я). У словаков шайбы забросили Кристиан Ковачик (1-я), Мартин Бучко (35-я) и Ян Сарвас (54-я).

Россияне, ранее по буллитам победившие канадцев (4:3), в среду сыграют с финнами.