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8 августа 2017, 19:01 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная США U18 одолела Швейцарию на мемориале Глинки

Сборная США U18 одержала победу над сверстниками из Швейцарии на мемориале Ивана Глинки.

Сборная США U18 одержала победу над сверстниками из Швейцарии на мемориале <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Глинки</span>. Увеличить
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Встреча, проходившая на’Айс Борс-Арене в чешском городе Бржецлаве, завершилась со счётом 2:1.

Джек Друри вывел американцев вперёд на второй минуте игры, но до перерыва швейцарцы сумели отыграться благодаря голу Джана-Марко Веттера. Во второй двадцатиминутке Кёртис Холл сделал счёт 2:1, реализовав большинство. Третий период прошёл без заброшенных шайб.

Ранее на турнире швейцарцы проиграли чехам со счётом 2:6, а американцы — шведам (1:6).
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Новости Европейского хоккея

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