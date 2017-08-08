Сборная США U18 одолела Швейцарию на мемориале Глинки
Сборная США U18 одержала победу над сверстниками из Швейцарии на мемориале Ивана Глинки.
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Встреча, проходившая на’Айс Борс-Арене в чешском городе Бржецлаве, завершилась со счётом 2:1.
Джек Друри вывел американцев вперёд на второй минуте игры, но до перерыва швейцарцы сумели отыграться благодаря голу
Ранее на турнире швейцарцы проиграли чехам со счётом 2:6, а американцы — шведам (1:6).
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