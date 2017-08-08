Сборная США U18 одолела Швейцарию на мемориале Глинки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, проходившая на’Айс Борс-Арене в чешском городе Бржецлаве, завершилась со счётом 2:1.



Джек Друри вывел американцев вперёд на второй минуте игры, но до перерыва швейцарцы сумели отыграться благодаря голу Джана-Марко Веттера. Во второй двадцатиминутке Кёртис Холл сделал счёт 2:1, реализовав большинство. Третий период прошёл без заброшенных шайб.



Ранее на турнире швейцарцы проиграли чехам со счётом 2:6, а американцы — шведам (1:6).