Сборная Канады U18 крупно обыграла Финляндию на мемориале Глинки
Сборная Канады U18 одержала крупную победу над сверстниками из Финляндии на мемориале Ивана Глинки.
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Встреча, проходившая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счётом 5:1.
На 56-й минуте канадцы вели со счётом 5:0 благодаря голам
Ранее на турнире канадцы проиграли России со счётом 3:4 Б, а финны разгромили словаков — 6:1.
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