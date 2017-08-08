Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30624760/
8 августа 2017, 19:00 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная Канады U18 крупно обыграла Финляндию на мемориале Глинки

Сборная Канады U18 одержала крупную победу над сверстниками из Финляндии на мемориале Ивана Глинки.

Сборная Канады U18 одержала крупную победу над сверстниками из Финляндии на мемориале <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Глинки</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, проходившая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счётом 5:1.

На 56-й минуте канадцы вели со счётом 5:0 благодаря голам Бенуа-Оливье Гру, Калена Аддисона и Нолана Футе, Джека Макбэйна и Габриэла Фортье. В концовке встречи единственный гол финнов записал на свой счёт Матиас Масселли.

Ранее на турнире канадцы проиграли России со счётом 3:4 Б, а финны разгромили словаков — 6:1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?