В матчах чемпионата Беларуси-2017/18 буллитные серии будут состоять из пяти бросков каждой из команд
В матчах чемпионата Беларуси-2017/18 буллитные серии будут состоять из пяти бросков каждой из команд. Об этом рассказал председатель судейского комитета ФХБ Владимир Проскуров по завершении судейского сбора в Молодечно.
Что входило в программу сборов нынешнего сезона? Ожидают ли нас
Программа сборов включала в себя проверку теоретической, физической и коньковой подготовки. Анализ полученных результатов показывает положительную динамику по сравнению с прошлыми сезонами. Многие ребята улучшают свои показатели, в частности, в тесте Купера, направленного на определение физической выносливости организма.
Также мы рассматривали рекомендации, предоставленные Международной федерацией хоккея. В предстоящем сезоне будет внедрено небольшое новшество — в случае ничейного результата команды по завершении основного и дополнительного времени матча будут определять победителя в серии не трех, а пяти послематчевых бросков. По такой системе пройдут чемпионаты Высшей и экстралиги, — цитирует Проскурова официальный сайт ФХБ.
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