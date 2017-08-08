Хоккеисты новополоцкого «Химика» и минской «Юности» откроют розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею

Первый матч в борьбе за почетный трофей состоится в Новополоцке и начнется сегодня в 19.00. Минчане провели неплохую подготовку перед стартом сезона, приняв участие в домашнем международном турнире «Кубок Минска» с участием российских клубов КХЛ и минского «Динамо». Перед стартом в Кубке Беларуси, который также носит название в честь погибшего защитника сборной Беларуси Руслана Салея, «Юность» усилилась 23-летним нападающим Павлом Печуром, ранее выступавшим в «Динамо-Молодечно».

В Кубке Салея впервые примут участие хоккеисты сербской «Црвены Звезды» из Белграда.

Матчи первой стадии Кубка Беларуси по хоккею с шайбой пройдут с 8 по 26 августа. Команды будут разделены на две подгруппы согласно итогам регулярного чемпионата Беларуси в экстралиге в сезоне-2016/2017. К участию в Кубке Салея вернулась команда «Беларусь U20».

Состав участников: подгруппа «А» — «Юность-Минск», «Шахтер-Солигорск», «Динамо-Молодечно», «Беларусь U20», «Химик», «Брест», «Црвена Звезда». В подгруппе «Б» сыграют «Неман», «Гомель», «Металлург-Жлобин», «Лида», «Могилев», «Витебск».

Другие матчи первого тура будут сыграны 10 августа. Солигорский «Шахтер» встретится с «Динамо-Молодечно», «Брест» примет «Црвену Звезду», «Витебск» сыграет с «Неманом», «Юность» на своей площадке проведет второй матч на турнире с «Беларусь U20», составленной из перспективных игроков молодежной сборной.

Обладателем Кубка Руслана Салея в прошлом сезоне стал хоккейный клуб «Неман».