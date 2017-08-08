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8 августа 2017, 11:15 | Хоккей: Европа | Прессбол

Девушки-арбитры Виталия Хамицевич и Анастасия Танасевич будут обслуживать матчи высшей лиги-2017/18

Председатель судейского комитета ФХБ Владимир Проскуров рассказал, что в будущем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси появятся девушки-арбитры.

Изменится ли состав судейского корпуса в предстоящем сезоне?

Да, в сезоне-2017/18 трое лайнсменов, обслуживавших матчи высшей лиги чемпионата — Максим Белевич, Евгений Гончаров и Владимир Руф — попробуют свои силы в качестве главных арбитров экстралиги. На их месте к работе в «вышке» приступят три линейных судьи, обслуживавших матчи детских и юношеских соревнований, республиканской Спартакиады в прошлом году, в том числе и две девушки — Виталия Хамицевич и Анастасия Танасевич из Минска. К слову, мы уже рекомендовали их к обслуживанию женских соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. Вполне возможно, что кто-то из них уже в ближайшем сезоне получит первые международные назначения, — цитирует Проскурова официальный сайт ФХБ.

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