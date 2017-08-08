Девушки-арбитры Виталия Хамицевич и Анастасия Танасевич будут обслуживать матчи высшей лиги-2017/18
Председатель судейского комитета ФХБ Владимир Проскуров рассказал, что в будущем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси появятся
девушки-арбитры.
Изменится ли состав судейского корпуса в предстоящем сезоне?
Да, в сезоне-2017/18 трое лайнсменов, обслуживавших матчи высшей лиги чемпионата — Максим Белевич, Евгений Гончаров и Владимир Руф — попробуют свои силы в качестве главных арбитров экстралиги. На их месте к работе в «вышке» приступят три линейных судьи, обслуживавших матчи детских и юношеских соревнований, республиканской Спартакиады в прошлом году, в том числе и две девушки — Виталия Хамицевич и Анастасия Танасевич из Минска. К слову, мы уже рекомендовали их к обслуживанию женских соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. Вполне возможно, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter