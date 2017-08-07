Круче чемпионата мира. Россия обыграла Канаду на «Глинке»
Российские юниоры стартовали с победы на Мемориале Глинки, обыграв в серии буллитов сборную Канады — 4:3.
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РОССИЯ U-18 — КАНАДА U-18 — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:0, 0:0)
Россия U-18: Мифтахов; Галенюк (А) — Солопанов, Денисенко (А) — Исхаков — Ртищев; Охотюк (К) — Журавлёв, Завгородний — Гуськов — Ротенберг; Малышев — Жиляков, Соколов — Жабреев — Билялов; Калиниченко — Бабинцев, Дяденькин — Шабанов — Цыбин.
ЭЛИТНЫЙ ТУРНИР
Единственный в своем роде турнир в нынешнем сезоне, где сборная Канады (пусть определенного возраста) играет в своем сильнейшем составе — Мемориал Глинки. Олимпиада — без энхаэловцев, взрослый, как и юниорские чемпионаты мира — по принципу «кто доедет», молодежный — без
А в Чехии и Словакии собираются лучшие хоккеисты в возрасте до 18 лет (в этом году — 2000 г. р. и младше), да и проходных соперников нет: на турнире выступают всего восемь команд — Италий и Венгрий тут не встретишь. До прошлого года канадцы выиграли восемь «Глинок» подряд, но серия прервалась —
РОССИЯ БЕЗ ГЛАВНЫХ ЗВЕЗД
Хотели бы и россияне сыграть своим основным составом, но вмешались другие факторы: так,
КОНТРАТАКИ — НАШЕ ВСЕ
Стилистически матч был абсолютно типичен для
А возвращаясь к джокерам, необходимым в отсутствие привычных лидеров — они нашлись. Еще один праворукий вингер (как и Денисенко) Дмитрий Завгородний дважды использовал свой отличный бросок — оба раза он выводил россиян вперед.
А в серии буллитов героем стал центр первого звена Руслан Исхаков из ЦСКА, который последний сезон проводил … в Словакии — довольно необычном месте для российских юниоров, особенно уровня сборной. Техничный форвард дважды перехитрил канадского голкипера Грэйвела, и наша команда второй год подряд смогла обыграть своего самого принципиального соперника. Следующий матч — завтра против хозяев турнира словаков.
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