Круче чемпионата мира. Россия обыграла Канаду на «Глинке»

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РОССИЯ U-18 — КАНАДА U-18 — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:0, 0:0)

Россия U-18: Мифтахов; Галенюк (А) — Солопанов, Денисенко (А) — Исхаков — Ртищев; Охотюк (К) — Журавлёв, Завгородний — Гуськов — Ротенберг; Малышев — Жиляков, Соколов — Жабреев — Билялов; Калиниченко — Бабинцев, Дяденькин — Шабанов — Цыбин.

ЭЛИТНЫЙ ТУРНИР

Единственный в своем роде турнир в нынешнем сезоне, где сборная Канады (пусть определенного возраста) играет в своем сильнейшем составе — Мемориал Глинки. Олимпиада — без энхаэловцев, взрослый, как и юниорские чемпионаты мира — по принципу «кто доедет», молодежный — без топ-юниоров, кто уже пробился в НХЛ.

А в Чехии и Словакии собираются лучшие хоккеисты в возрасте до 18 лет (в этом году — 2000 г. р. и младше), да и проходных соперников нет: на турнире выступают всего восемь команд — Италий и Венгрий тут не встретишь. До прошлого года канадцы выиграли восемь «Глинок» подряд, но серия прервалась — из-за поражения в группе от россиян «Кленовые» не попали даже в полуфинал.

РОССИЯ БЕЗ ГЛАВНЫХ ЗВЕЗД

Хотели бы и россияне сыграть своим основным составом, но вмешались другие факторы: так, из-за травм турнир пропускают один из главных фаворитов драфта-2018, нападающий клуба OHL «Бэрри» Андрей Свечников и сильнейший центрфорвард команды — Александр Хованов из «Ак Барса».

Из-за этого разбилась одна из самых ярких троек в истории нашего юниорского хоккея — Денисенко — Хованов — Свечников, а по ходу игры с канадцами травму получил и левый крайний этого звена, представляющий «Локомотив». В овертайме скоростной вингер из Ярославля, близкий по стилю к Артемию Панарину, покинул лед после столкновения лишь с помощью партнеров. Если случится худшее, и турнир для него закончен — на первые роли придется выходить новым лицам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ruslan Ishakov won it for Russia in shootout against Canada, 4-3. Game between Finland and Slovakia will begin in 15 minutes <a href="https://twitter.com/hashtag/HlinkaMemorial?src=hash">#HlinkaMemorial</a> <a href="https://t.co/ZcFow2OmYw">pic.twitter.com/ZcFow2OmYw</a></p>— Marco Bombino (@marco_bombino) <a href="https://twitter.com/marco_bombino/status/894600873107759105">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОНТРАТАКИ — НАШЕ ВСЕ

Стилистически матч был абсолютно типичен для российско-канадских противостояниях на любых уровнях. Североамериканцы были значительно лучше в позиционных атаках и куда комфортнее чувствовали себя в большинстве, наша сборная здорово убегала в контратаки по флангам. Канадцы тоже не раз пользовалась привозами российских защитников, но хорош был голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов.

А возвращаясь к джокерам, необходимым в отсутствие привычных лидеров — они нашлись. Еще один праворукий вингер (как и Денисенко) Дмитрий Завгородний дважды использовал свой отличный бросок — оба раза он выводил россиян вперед.

А в серии буллитов героем стал центр первого звена Руслан Исхаков из ЦСКА, который последний сезон проводил … в Словакии — довольно необычном месте для российских юниоров, особенно уровня сборной. Техничный форвард дважды перехитрил канадского голкипера Грэйвела, и наша команда второй год подряд смогла обыграть своего самого принципиального соперника. Следующий матч — завтра против хозяев турнира словаков.