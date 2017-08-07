Юниорская сборная России по хоккею победила по буллитам канадцев на Мемориале Глинки
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) в серии буллитов победила сверстников из Канады в матче Мемориала Ивана Глинки, который проходит в Чехии и Словакии.
Встреча группы В, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе российской команды шайбы забросили Никита Ртищев (11-я минута) и Дмитрий Завгородний (25-я и 42-я), у канадцев отличились Барретт Хэйтон (6-я), Джек Макбейн (36-я) и Экил Томас (45-я). Решающий буллит реализовал Руслан Исхаков.
Во вторник россияне сыграют со сборной Словакии.
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